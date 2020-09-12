نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضوى الشريف: حنان مطاوع أم كلثوم الفن.. وهيا اللي اكتشفتني وطلعتي للنور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة الشابة رضوي الشريف، عن حبها الشديد للنجمة حنان مطاوع ، وذلك بعد مشاركتهما في حكاية "أمل حياتي" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" ، والذي تم عرضه علي قناة dmc.

وشاركت رضوي الشريف مجموعة صور تجمعها بالنجمة حنان مطاوع ، ووجهت لها رسالة خاصة ملئية بالحب وكتبت: "هلاقي فين نظرة حب وحنية واحتواء كده ، ماسكة ايدي بتقولي اطمني انتي نجحتي وأنا بحبك".

وتابعت قولها: "أنا اكتشافك إنتي. إنتي اللي طلعتيني للنور وحطيتي رجلي في المكان الصح.. بحبك وربنا ما يحرمني منك أبداً يا أحلي وأجمل إنسانة في الدنيا.. أم كلثوم الفن أستاذة حنان مطاوع".

يذكر أن حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.