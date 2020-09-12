جائزة لفيلم الرجل الذي باع ظهره من مهرجان فينيسيا قبل عرضه بـ الجونة

حصدت المخرجة كوثر بن هنية على جائزة اديبو كينج للادماج بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي خلال دورته المنعقدة بدورته الـ77.



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"فيلم الرجل الذي باع ظهره" يعرض عالميًا لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020، وسيشارك في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وعرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، لأول مرة عالميًا، في قسم آفاق، في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي.