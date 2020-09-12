إلهام شاهين تشارك جمهورها بعدة صور لها مع شقيقها وخطيبته.. شاهد

نشرت الفنانة الهام شاهين عدة صور لها مع شقيقها وخطيبته وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وعلقت الهام شاهين قائلة "حبايب قلبى الحلوين منه و أمير .. ربنا يسعدكم". اقرا ايضا :

إلهام شاهين تهنئ شقيقها بالخطوبة: ربنا يسعدك ويفرح قلبك يذكر أن أمير شاهين سبق وارتبط بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس. وشارك أمير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.

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