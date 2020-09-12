نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى بسيط وسارة درزاوي يهنئان أشرف عبد الباقي بمناسبة عيد ميلاده في المقال التالي

ووجهت درزاوي رسالة لع قائلة: "كل سنة وحضرتك طيب وبألف خير وصحة يا أستاذ أشرف.. ربنا يكتبلك الخير ويفرحك ديما بعيلتك". كما كتب مصطفى بسيط عبر حسابه: "عيد ميلاد أبو ضحكة جنان الناس كلها في كوم.. والأستاذ في حتة تانية خالص.. كل سنة وانت طيب يا استاذنا يا صاحبنا .. كل سنة وانت طيب يا ريسنا".

يعد الفنان اشرف عبد الباقي واحد من اهم نجوم كوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الــ٥٦. يعد الفنان اشرف عبد الباقي واحد من اهم نجوم كوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الــ٥٦. تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984. أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من نجوم مسرح مصر بتهنئة الفنان أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده ، منهم الفنانة سارة درزاوي والفنان مصطفى بسيط.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصطفى بسيط وسارة درزاوي يهنئان أشرف عبد الباقي بمناسبة عيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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