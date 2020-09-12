حبك على جبيني.. مصطفى قمر يروج لأغنيته الجديدة.. شاهد

وعلق مصطفى قائلا " Hobek ala gbeeny “لمن يهمه الامر ٢ " now on my YouTube channel. Video Teaser by hamada abd elrahman ".
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ويضم ألبوم مصطفى قمر، الجديد «لمن يهمه الأمر 2» 7 أغان، هي: (مسافر، عجوز فى المدينة، دقى عودك، حبك على جبينى، سوسنة، حنونة، هغنيلك).
وتعاون مصطفى قمر، في ألبومه الجديد «لمن يهمه الأمر 2»، مع عدد من الشعراء والملحنين، من بينهم: (رضا زايد والراحل سامح العجمى، أشرف السرخوجلى، وآخرون)، بينما قام مصطفى قمر، بالتوزيع الموسيقي لأغاني الألبوم كاملة.
وكان مصطفى قمر، قد بدأ العمل على أغاني ألبوم «لمن يهمه الأمر 2» قبل عامين، وذلك بعد أن قدم الجزء الأول من الألبوم في فترة التسعينيات، وحقق نجاحا كبيرا.
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