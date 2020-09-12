بعد عودتها من الاعتزال.. نهى عابدين توشك على الانتهاء من إلا أنا

أوشكت الفنانة نهى عابدين على الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "إلا أنا" مع الفنانة كندة علوش، بعد عودتها عن قرار الإعتزال.
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مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".
وكان أخر ظهور للفنانة نهى عابدين فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "اتنين فى الصندوق"، مع حمدى الميرغنى وأوس أوس، للمخرج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، كما شاركت فى مسلسل "ليالينا 80"، وشارك فى بطولة المسلسل كل من إياد نصار وغادة عادل وصابرين، وخالد الصاوى وأخرون.
مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة".
وكان أخر ظهور للفنانة نهى عابدين فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "اتنين فى الصندوق"، مع حمدى الميرغنى وأوس أوس، للمخرج محمد مصطفى، وتأليف لؤى السيد، كما شاركت فى مسلسل "ليالينا 80"، وشارك فى بطولة المسلسل كل من إياد نصار وغادة عادل وصابرين، وخالد الصاوى وأخرون.
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