الارشيف / فن ومشاهير

أصالة تكشف سر حذف جميع منشوراتها على "إنستجرام"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت الفنانة أصالة نصري، لمتابعيها عن سر حذف منشوراتها كافة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ.

وأوضحت في منشور جديد لها عبر "إنستجرام" جاء ضمن خطة تسويقية لأحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "لا تستسلم".

وأضافت أصالة لمتابعيها أنها احتفظت بمنشوراتها السابقة جانبا، إلا أنها فشلت في استكمال الخطة التسويقية "لأنها لم تستطع أن تفصل نفسها وما تشعر به على الصعيد الإنساني، وعن عملها الذي يتطلب بعض التنحي والكثير من الحيادية".

وقالت: "لم أستطع أن اُكمل الخطة الإعلانية، وفعلت ما أفعله دائما وكان منشوري الثاني يدعم مشروعي الإنساني الذي تعهدت فيه لنفسي أن أبقى ما حييت وما استطعت إنسانة قبل أي شيء، اُعبر عن تفاعلي وأفضفض عما يجول بخاطري، أصرخ أبكي اُخطئ اُصيب أفعل ما أشعر به، وقد تيقنت أني لن أعرف الاحترافيه التي سن قانونها بشر مثلنا، والتي تطالبنا بإبقاء مشاعرنا جانبا، وأن التعاطف والتفاعل والتعبير عنهما، قد يكونا خطرا محدقا بالمشروع كله".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أصالة تكشف سر حذف جميع منشوراتها على "إنستجرام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

Advertisements

إقرأ ايضا