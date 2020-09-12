جيمي كيميل يقدم حفل جوائز Emmy

قررت إدارة جوائز Emmy لعام 2020، والتى تقام يوم السبت 19 سبتمبر الجارى، اسناد تقديم الحفل إلى الإعلامي الساخر جيمي كيميل.

وقد جات قائمة الترشيحات كالآتي: أفضل مسلسل درامي: “Better Call Saul” (AMC) “The Crown” (Netflix) “The Handmaid’s Tale” (Hulu) “Killing Eve” (BBC America/AMC) “The Mandalorian” (Disney Plus) “Ozark” (Netflix) “Stranger Things” (Netflix) “Succession” (HBO) أفضل مسلسل كوميدي: “Curb Your Enthusiasm” (HBO) “Dead to Me” (Netflix) “The Good Place” (NBC) “Insecure” (HBO) “The Kominsky Method” (Netflix) “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime Video) “Schitt’s Creek” (Pop TV) “What We Do in the Shadows” (FX) أفضل مسلسل قصير: Advertisements “Little Fires Everywhere” (Hulu) “Mrs. America” (Hulu) “Unbelievable” (Netflix) “Unorthodox” (Netflix) “Watchmen” (HBO) أفضل ممثل رئيسي في عمل درامي: Jason Bateman (“Ozark”) Sterling K. Brown (“This Is Us”) Steve Carell (“The Morning Show”) Brian Cox (“Succession”) Billy Porter (“Pose”) Jeremy Strong (“Succession”) أفضل ممثلة رئيسية في عمل درامي: Jennifer Aniston (“The Morning Show”) Olivia Colman (“The Crown”) Jodie Comer (“Killing Eve”) Laura Linney (“Ozark”) Sandra Oh (“Killing Eve”) Zendaya (“Euphoria”)

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