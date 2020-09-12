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بكاء أمير كرارة بحفل زفاف شقيقته

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احتفل النجم أمير كرارة بزفاف شقيقته في حفل محدود، شهد حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.

وخلال الحفل، رقص أمير كرارة مع شقيقته ولكنه لم يتمالك دموعه.

واحتفل النجم أمير كرارة مؤخرا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بوصوله إلى 2 مليون متابع، موجها شكره وامتنانه لمتابعيه، عبر تغريدة نشرها على حسابه. 
وكتب أمير كرارة: «شكرا لـ 2,000,000 واحد متابعني علي تويتر وبتمنى اكون دايما عن حسن ظنكم»، لتنهال عليه الإعجابات والتعليقات من متابعينه الذين حرصوا على تهنئته. 

يشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

وشارك الفنان أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي الذى يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسى، كما يقدم أحمد العوضي شخصية الإرهابى هشام عشماوى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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