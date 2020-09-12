بكاء أمير كرارة بحفل زفاف شقيقته

وخلال الحفل، رقص أمير كرارة مع شقيقته ولكنه لم يتمالك دموعه.
يشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.
وشارك الفنان أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي الذى يقدم شخصية الشهيد أحمد المنسى، كما يقدم أحمد العوضي شخصية الإرهابى هشام عشماوى.
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