فى ذكرى رحيل بليغ حمدى.. مداح القمر صاحب روائع الألحان

يوافق اليوم 12 من شهر سبتمبر ذكرى رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي، صاحب روائع الألحان للجيل الذهبي والملقب بـ مداح القمر.

ولد بليغ في حي شبرا عام 1931، وأتقن العزف على العود وهو في التاسعة من عمره، ثم التحق بمدرسة شبرا الثانوية، في الوقت نفسه كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية.

للموسيقار الراحل مسيرة رائعة مع كوكب الشرق أم كلثوم بدأها باغنية "حب ايه" عام 1960، وقدم لها أكثر من 10 أغنيات أخرى، أشهرها "سيرة الحب"، "و"فات المعاد".

كما شارك العندليب عبد الحليم حافظ مشوار فنى حافل، وقدم معه 29 أغنية، أشهرها "مداح القمر"، "زى الهوا"، فدائي"، "عدى النهار".

ولحن لعدد كبير من نجمات الغناء، منهن شادية، وردة، نجاة الصغيرة، صباح، وغيبه الموت عام 1993 بسبب مرض الكبد عن عمر يناهز 61 عاما.