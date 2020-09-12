محمد سامى: سيمبا بقي عنده ٨ شهور فاضله ٤ شهور وياكلني.. شاهد

نشر المخرج محمد سامى صورة له مع أسد وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق محمد على الصورة قائلا: "سيمبا بقي عنده ٨ شهور ، يعني ماشاء الله فاضله ٤ شهور وياكلني".

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وأخرج محمد سامي مؤخرا، مسلسل البرنس في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.