نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميادة الحناوي تكشف حقيقة تعرضها لوعكة صحية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - طمأنت المطربة الكبيرة ميادة الحناوي، جمهورها على صحتها، مؤكدة أنها بحالة ممتازة جدا، مضيفة: "قبل أزمة (كورونا) كان عندي حفل في موازين في المغرب كانت من أجمل الحفلات وكان عندي حفل تاني في لبنان.. وبعدين في تونس كنت شوي مرأت فيها بظرف صعب الحقيقة".
وأضافت في تصريحات إعلامية: "الناس افتكروني إني أنا فيا شيء أو اختل توازني، والحقيقة إني قربت للأمام اعدل الميكروفون ورجعت لورا، ووضعت كعب الشوز على ديل الفستان فسقطت، فكر الناس اني مريضة لكن أنا الحمد لله ما كان بيني شيء قمت وكفيت الحفل".
ونفت الشائعات التي تحدثت عن مرورها بوعكة صحية، موضحة أن "الناس طلعت إشاعات إني تعبانة وفي المستشفى ورجعت كملت الحفلة وده مش حقيقي، الموضوع بيصير مع كل العالم، كتير من المطربين راحوا على المستشفى انا الحمد لله ما صارلي شيء".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميادة الحناوي تكشف حقيقة تعرضها لوعكة صحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.