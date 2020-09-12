نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد كرارة يهنئ شقيقته بحفل زفافها في المقال التالي
ونشر كرارة، صورة له بجانب شقيقة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وعلق على الصورة قائلا "أختي اتجوزت مبروك يا حبيبتي ".
وفي سياق منفصل يواصل أحمد كرارة، تصوير مشاهده في مسلسل "حكايات بنات الموسم الخامس" والمقرر أن يعرض في نهاية العام.
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