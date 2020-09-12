كيت وينسليت تعترف بندمها على العمل مع هؤلاء المخرجين

أحمد جمال أحمد
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أجرت النجمة البريطانية الكبيرة كيت وينسليت حوارا مع مجلة فانتي فير، تحدثت خلاله عن القادم من مسيرتها الفنية وما يرتقب من أفلام جديدة تطرحها.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، جانب من الحوار المثير للجدل الذي اجرته كيت، وجاء به اعترافها بأنها نادمة على العمل مع عدد من المخرجين عبر مسيرتها.
وكان ابرز هؤلاء المخرجين الذي ندمت كيت على العمل معهم، وودي ألين ورومان بلوناسكي.
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