نجمة جديدة تعلن عودتها للجزء القادم من Scream

أحمد جمال أحمد

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أعلن عن عودة جزء جديد من فيلم الرعب والجريمة الشهير "الصرخة"، والذي سيكون الجزء الخامس من هذه السلسلة الشهيرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن عدد كبير من نجوم السلسلة الأصليين، يعودون للظهور بهذا الجزء المرتقب في شخصياتهم الأصلية.

وبعد الاعلان عن عودة النجمة كورتني كوكس، اعلن عن عودة النجمة نيف كامبل من جديد، لتجسد شخصية سيدني بريسكوت.



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