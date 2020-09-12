برنامج SNL يعود للمرة الأولى منذ توقفه بسبب كورونا

أحمد جمال أحمد

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أعلنت شبكة NBC عن عودة قريبة لبرنامج التوك شو والاستعراضات الشهير SNL بعد توقفه في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن البرنامج يعاد بثه بداية من شهر اكتوبر المقبل، وستكون عودة العمل به من خلال الاستوديو.

ولكن مع عدم حضور اي من جمهور البرنامج المعتاد حفاظا على ارواح المشاهدين.



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