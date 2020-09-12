أحمد جمال أحمد

Advertisements

تستعد النجمة جيسكا شاستين للعودة للدراما التليفزيونية من جديد بعد اعلان عملها على مسلسل قصير، مستوحى من قصة حقيقية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل ستجسد به جيسكا، شخصية مغنية موسيقى الكانتري الأمريكية الراحلة "تامي وينتي".

واعلن عن عنوان المسلسل الذي سيكون "جورج أند تامي"، وسيث على 5 أو 6 حلقات فقط.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جاسيكا شاستين تعود للدراما بمسلسل جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.