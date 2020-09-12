جاسيكا شاستين تعود للدراما بمسلسل جديد

أحمد جمال أحمد
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تستعد النجمة جيسكا شاستين للعودة للدراما التليفزيونية من جديد بعد اعلان عملها على مسلسل قصير، مستوحى من قصة حقيقية.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن المسلسل ستجسد به جيسكا، شخصية مغنية موسيقى الكانتري الأمريكية الراحلة "تامي وينتي".
واعلن عن عنوان المسلسل الذي سيكون "جورج أند تامي"، وسيث على 5 أو 6 حلقات فقط.
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