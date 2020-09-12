بروس برينجستين يعود للغناء بألبوم جديد

أحمد جمال أحمد

Advertisements بعد غياب منذ حقبة الثمانينيات، أعلن المغني الاسطوري بروس سبرينجستين عن عودته للغناء بألبوم غنائي جديد اعلن عنه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان بروس بدأ الترويج للألبوم بطرح اغنية سينجل كبداية، بعنوان "ليتر تو يو"، تمهيدا لطرح بقية الألبوم قريبا.

واوضح الصحيفة ان الألبوم سيحمل نفس الاسم لهذه الاغنية التي يطرحها بطريقة سينجل، وانه قام بتسجيله في 5 ايام، غير ان كلماته كتبت في السبعينيات.



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