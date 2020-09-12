سلوى عثمان تدخل السجن في مسلسل "لؤلؤ"

تُشارك الفنانة سلوى عثمان في فى مسلسل "لؤلؤ"، وتُجسد خلال الأحداث دور والدة "لؤلؤ" التي تُجسد دورها الفنانة مي عمر، وتمر بظروف صعبة بعد انجابها، وتتورط خلال الأحداث في حادث ما تدخل بسببه لسجن النسا، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار إجتماعي.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في إطار 45 حلقة، ومن المقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل.

والجدير بالذكر أن الفنانة سلوى عثمان شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.