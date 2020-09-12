محمد رمضان: لو كل واحد ساعد بلده مشاكلنا هتتحل

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو أثناء مشاركته في بعض الأعمال الخيرية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق محمد رمضان، علي الفيديو، "لو كل واحد انتماءه لبلده أولًا وساعد بنفسه في تقديم الخدمات اللي باستطاعته تقديمها لبلده مشاكلنا كلها هتتحل مش لازم نكون من الحكومة او سياسيين علشان نقدم اللي نقدر عليه احنا والحكومة بنخدم بلدنا".

وتابع محمد رمضان، "الانتماء للبلد أولًا ثم الانتماء لمصالحنا الشخصية ربنا ينصر بلدنا ورئيسنا #عبدالفتاح_السيسي و ينصر شعبها العظيم وينصر وطنا العربي الغالي ويبعد الكراهية والضغينة بين بلادنا العربية الشقيقة".