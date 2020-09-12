في عيد ميلاد كاظم الساهر.. حقيقة قيام حبيبته بـ دس السم له

يحتفل اليوم السبت 12 سبتمبر، الفنان كاظم الساهر، أو قيصر الغناء العربي، بعيد ميلاده الـ63، إذ ولد في مثل هذا اليوم بمدينة الموصل العراقية عام 1957، واسمه الحقيقي هو كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي، ويقيم في المغرب.

وفي أكتوبر من العام الماضي، ضُجت مواقع التواصل الاجتماعي، بشائعة وفاة كاظم الساهر، مسمومًا في العاصمة اللبنانية بيروت، واتهمت «سارة» حبيبته المغربية بأنها وراء الواقعة، إلا أن الأمر كذبه القيصر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وكتب حساب كاظم الساهر، في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات. نشكر اهتمامكم ومحبتكم. دمتم بكل خير".

الغريب في الأمر أن «سارة المغربية»، لم تعلق على الأمر وترد على شائعة اتهامها بقتل كاظم الساهر، بل أنها قامت بحذف صورها مع القيصر وحذفته هو أيضًا من قائمة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.