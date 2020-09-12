في عيد ميلاد كاظم الساهر.. حقيقة قيام حبيبته بـ دس السم له

وكتب حساب كاظم الساهر، في التغريدة: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا شائعات. نشكر اهتمامكم ومحبتكم. دمتم بكل خير".
الغريب في الأمر أن «سارة المغربية»، لم تعلق على الأمر وترد على شائعة اتهامها بقتل كاظم الساهر، بل أنها قامت بحذف صورها مع القيصر وحذفته هو أيضًا من قائمة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.
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