محمد رمضان: "لو كل واحد ساعد بلده مشاكلنا هتتحل"

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة تحفيزيه لجمهوره، يحثهم فيها على تقديم المساعدة لبلدهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر محمد رمضان مقطع فيديو له أثناء قيامه ببعض الأعمال الخيرية، وعلق عليه قائلًا :" لو كل واحد انتماءه لبلده أولًا وساعد بنفسه في تقديم الخدمات اللي باستطاعته تقديمها لبلده مشاكلنا كلها هتتحل مش لازم نكون من الحكومة او سياسيين علشان نقدم اللي نقدر عليه احنا والحكومة بنخدم بلدنا".
وأضاف محمد رمضان:"الانتماء للبلد أولًا ثم الانتماء لمصالحنا الشخصية ربنا ينصر بلدنا ورئيسنا عبدالفتاح السيسي و ينصر شعبها العظيم وينصر وطنا العربي الغالي ويبعد الكراهية والضغينة بين بلادنا العربية الشقيقة".
وفي سياق آخر، طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة "يا حبيبى" مع النجم العالمي ميتر جيمس، وحققت الاغنية نجاحًا كبيرًا.
والجدير بالذكر أن محمد رمضان شارك مؤخرًا في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.
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