عدى الكلام لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 60 مليون مشاهدة على يوتيوب

نجحت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد المجرد في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث وصل عدد مشاهدتها لـ60 مليون و202 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".

أغنية "عدى الكلام" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتصدرت الأغنية قائمة التوب 5 عبر تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام".