في عيد ميلاده.. ما لا تعرفه عن محمد الشقنقيري

يصادف اليوم الثاني عشر من شهر سبتمبر عيد ميلاد الفنان محمد الشقنقيري ، الذي اشتهر بأدواره المميزة وحقق خلالها نجاحات علي مر السنين .

وفي التقرير التالي يعرض لكم دوت الخليج الفني ما لا تعرفه عن محمد الشقنقيري.

* ولد محمد الشقنقيري في الثاني عشر من سبتمبر ١٩٧٣، في القاهرة.

* عمه هو المخرج إبراهيم الشقنقيري.

* شارك في بداياته الفنية بأدوار ثانوية في مسلسلات مهمة أبرزها "بره الدنيا".

* شارك في عدد كبير ومتنوع من المسلسلات منها "أين قلبي"، و"العراف"، و"أستاذ ورئيس قسم" ، حدف بحر ".

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* لم تقتصر مشاركته علي الأعمال التليفزيونية بل شارك في السينما في عدة أعمال أبرزها "العالمي"، و"سالم أبو أخته".

* أنتج مسلسل "في غمضة عين" التي قامت ببطولته المطربة أنغام في أولى تجاربها الفنية.

* تزوج من فتاة خارج الوسط الفني وأنجب منها ،

طفلين.

شارك مؤخراً في مسلسل "بنت القبائل" والذي حقق خلاله نجاحاً كبيراً وهو من بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع، محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، محمد الشقنقيري، مدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش" و تدور أحداث المسلسل حول الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

