"بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 75 مليون مشاهدة

نجحت أغنية "بالنبط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، في تحقيق 75 مليونًا و706 آلاف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" حبيبي بالبُنط العريض .. غالي وأقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي أنا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. وأقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

أغنية "بالبنط العريض" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.