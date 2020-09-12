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ولهان لـ راشد الماجد تحصد 22.2 مليون مشاهدة

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حققت أغنية "ولهان" لـ الفنان راشد الماجد، 22 مليونا و288 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 11 يوليو الماضى.


تقول كلمات أغنية ولهان لـ راشد الماجد: "تضيق .. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق .. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك .. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق .. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك.. ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق .. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك .. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق .. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك". 


أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، من كلمات: رمز، وألحان: أحمد الهرمي، وتوزيع: سيروس، ومكس وماستر: جاسم محمد.
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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