ترند الفن.. عروسة حمو بيكا بدون مكياج.. فنانة عن طلبها مشهد حميم:مش قصدي

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، التي استحوذت على اهتمامات القراء، نستعرض أبرزها على النحو التالي: تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة ماركة «رانج روفر» مكتوب عليها اسم مغني المهرجانات حمو بيكا، بـ الورود، والتي أهداها الأخير لعروسته بالتزامن مع حفل زفافه، الذي تم أمس الخميس 10 سبتمبر. نشرت الميك أب أرتست «مي آدم»، عدة صور لها، عبر خاصية ستوري (القصص) على حسابها بتطبيق "انستجرام"، عدة فيديوهات قصيرة لـ عروسة مغني المهرجانات حمو بيكا، أظهرت فيها مراحل عملية وضع المكياج لها. نشرت الممثلة السورية سوسن ميخائيل، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، علقت من خلاله على حالة الجدل التي اجتاحت السوشيال ميديا، بشأن انتقادها الفنانة سلاف فواخرجي، ورغبتها في تقديم مشاهد حميمية مع الفنان تيم حسن. حرص الفنان أحمد عز، وأسرة مسرحيته «علاء الدين» على استقبال الطفلة فريدة هشام أمجد -المعروفة إعلاميًا بالملاك النائم- خلال العرض ليلة أمس الخميس 11 سبتمبر.

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