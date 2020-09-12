ننشر موعد عرض مسلسل أسود فاتح لـ هيفاء وهبي

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح" عن عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة.

من ناحية آخرى احتفل الفنان صبري فواز عبر حسابه على "إنستجرام" بانتهاء تصوير مسلسله الجديد "أسود فاتح".

ونشر صبري فواز صورة له مع نجوم العمل وعلق قائلًا "الحمد لله ..فركش #أسود_فاتح".

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل والمقرر عرضة قريبا.

مسلسل اسود فاتح بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.