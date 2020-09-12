بعد تعرضه للانتقادات..رامز أمير لجمهوره: "خليكوا رجالة"

تعرض الفنان الشاب رامز أمير، لانتقادات عديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعد نشره صورته برفقة حبيبته، و كتب بعض المتابعين تعليقات سيئة تجاه رامز أمير، والفتاة التي ظهرت معه.

ودفع ذلك التصريف رامز أمير، لتوجيه رسالة حادة لهم، قال فيها:"والله أخلاقي متسمحليش أرد على الكلام اللي اتكتب ده، بجد مش عارف أقول إيه على المستوى اللي وصلناله، خدوا بالكم من عيالكم يا جماعة، ربوهم كويس، علموهم الأدب والأخلاق".

وأضاف رامز أمير: "علموهم يبقوا بني آدمين ميبقوش حيوانات، علموهم يبقوا رجالة عندهم شجاعة ميستخبوش ورا شاشة، فهموهم إن ربنا بيحاسب على الكلمة اللي هما مستهترين بيها دي، متخلفوش ولاد لو مش ناويين تربوهم عشان ربنا هيحاسبكم إنتم كمان على أخلاقهم".

وكان رامز أمير، قد نشر صورته بصحبة إحدى الفتيات، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "آسف إني هستخدم الأكونت لحاجة شخصية يمكن متهمكوش، بس دي حاجة هتفرح أهم حد في حياتي، بصي بقى، إنتي أجمل وأطيب وأحن واحدة عيني شافتها".

وتابع رامز قائلاً:"انت دعوة دعيتها لربنا واتقبلها مني وبعتك ليا، أنا بقولك قدام الدنيا كلها إني بحبك، كل الناس بيخبوا وش ولادهم في الصور بس أنا هخبيكي أنت عشان أنت مش بس حبيبتي، أنت بنتي وأجمل نعمة ربنا بعتهالي، ربنا يخليكي ليا يا بأليلو".