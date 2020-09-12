موعد عرض مسلسل "من الآخر" لريتا حايك ومعتصم النهار

استقرت الشركة المنتجة لمسلسل "من الآخر" على موعد عرض المسلسل، حيث من المقرر عرضه يوم 20 سبتمبر الجاري عبر قناة MTV اللبنانية وقناة دبي، وقناة رؤية الأردنية وقناة ART.
مسلسل"من الآخر" بطولة ريتا حايك، بديع أبو شقرا، معتصم النهار، رولا حمادة، مازن معضم، سينتيا صامويل، هيام أبو شديد وعدد آخر من النجوم وهو من تأليف إياد ابو الشامات ومن إخراج شارل شلالا.
والمسلسل تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي تبدأ قصته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيات الثلاثة وسط وضع عائلي صعب يتحكّم بالجميع.
والفنانة ستيفاني صليبا كانت مرشحة من البداية للقيام بدور البطولة لكنها اعتذرت عنه قبل بدأ التصوير وتم الاستعانة بالفنانة ريتا حايك.
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