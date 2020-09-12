آدم ساندلر يعود للكوميديا عبر Hubie Halloween

أحمد جمال أحمد

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طرحت شبكة نتفليكس الإعلان الترويجي الأول لفيلم Hubie Halloween للنجم الكوميدي آدام ساندلر الذي يعود للكوميديا بعد مجموعة من الأفلام الدرامية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن آدم حاول في الشهور الماضية طرح عمل درامي يمنحه الحق في الترشح لجوائز الأوسكار غير انه فشل في ذلك.

وسيكون الفيلم الجديد مخصص لفترة اعياد عيد جميع القديسين المعروف بالهالوين والذي يقام في نهاية اكتوبر.



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