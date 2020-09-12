براد بيت يظهر في أحدث جلسة تصوير لماركة أزياء

أحمد جمال أحمد

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ظهر النجم براد بيت في أحدث جلسة تصوير له، أجراها لماركة تصميم أزياء Brioni Campaign، بالأبيض والاسود.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من جلسة التصوير التي اجراها براد في ظل ما اثارته للجدل بالعلاقة العاطفية التي بدأها مؤخرا مع عارضة ازياء شابة متزوجة.

وفي نفس الوقت الذي عادت به الخلافات من جديد بين براد وزوجته السابقة النجمة أنجلينا جولي بتوقفهما عن حضور جلسات العلاج النفسي.



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