أحمد جمال أحمد

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تقام فعاليات توزيع جوائز إيمي للمرة الاولى في تاريخها عبر البث الافتراضي نهاية شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الجوائز التي ستوزع عبر تقنية الفيديو الافتراضي للمرة الأولى ستقام في يوم 20 من سبتمبر الجاري، وسيشارك في تقديمها مجموعة مميزة من النجوم الكبار.

واعلن عن المذيعة الشهيرة أوبرا وإيسا راي والممثل الكوميدي انتوني اندرسون ضمن اسماء من تقرر مشاركتهم في تقديم الحفل.



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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أوبرا ضمن أسماء مقدمي جوائز "إيمي" الإفتراضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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