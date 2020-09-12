رفع الأجر أحد أسباب وقف برنامج آل كارداشيان الواقعي

أحمد جمال أحمد
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كشفت مصادر من داخل شبكة E التليفزيونية ان السبب الرئيسي وراء وقف عرض برنامج الواقع KUWTK لآل كارداشيان، رغبة فتيات الأسرة في رفع تكلفة أجورهن ورفض الشبكة.
وقالت صحيفة ديلي ميل، انه مع رفض الشبكة اي مقترحات بشأن رفع الاجر، اعلنت كيم كارداشيان الغاء البرنامج بعد 14 عام من عرضه.
في الوقت نفسه ترددت انباء عن اتفاق كيم كارداشيان على تصوير برنامج خاص بها مقابل 150 مليون دولار.
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