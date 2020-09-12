يشرب بول البقر ويتناول فضلات الفيلة.. نجم شهير يكشف عادة يومية غريبة

أحدث النجم البووليودي أكشاي كومار، ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وذلك بعدما كشف مؤخرًا عن عادة يومية غريبة، يحرص عليها، وهي شرب بول البقر يوميًا لأغراض علاجية.
وكشف أكشاي كومار، عن هذه العادة، في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن الترويج لبرنامج تلفزيوني مع المغامر البريطاني بير غريلز.
وأكد أكشاي كومار، أنه يشرب يوميًا بول البقر، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الهنود ينسبون له منافع علاجية كبيرة، وبدى في الفيديو مهتمًا بمزايا تناول بول البقر.
وظهر أكشاي كومار، في الفيديو مع رجلين يتناولان الشاي المحضر من فضلات الفيلة، داخل محمية نمور هندية، وقال «كومار»، إنه لم يكن قلقًا، من تناول بول البقر يوميًا من أجل مزاياه العلاجية في الطب التقليدي الهندي، لافتًا إلى أن هذا سر ارتياحه.
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