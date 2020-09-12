كارلا حداد: 200 ساعة عملا لتصميم فستان زفافي

نشرت المذيعة كارلا حداد صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء ارتدئها فستان زفافها. وعلقت كارلا على الصورة قائلة: "200 ساعة عمل من تصميم ماريان بشارة". يذكر أن كارلا حداد أعلنت عن انفصالها عن طوني أبو جودة يونيو الماضي، ونشرت عبر حسابها بتطبيق Instagram صورة مكتوب بها: "رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة الذي حدث باتفاق حضاري، تبقى خصوصية العائلة مقدسة وتبقى لي الأساس".

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