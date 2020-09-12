لقاء سويدان: أتقبل النقد ولهذا السبب ألجأ إلى البلوك

قالت الفنانة لقاء سويدان إنها تتقبل النقد البناء؛ خاصة في أعمالها الفنية من خلال الندوة التي عقدها موقع دوت الخليج . وأكدت : الفترة الأخيرة السوشيل ميديا تنقد بشكل مبالغ فيه وأحيانا يصل الي مرحلة التجريح لذلك ألجأ إلى البلوك . أضافت : أؤيد الفنانين الذين يقومون بالرد على من يعتدي عليهم لأننا في النهاية بشر ولدينا قدرة على التحمل . مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد ‏البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد ‏العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى‎.

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