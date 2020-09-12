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عرض الموسم الثاني من "عروس بيروت" في أكتوبر على"Mbc4"

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استقر القائمون على شبكة قناة "Mbc"، على موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل"عروس بيروت"، حيث من المقرر عرضه على قناة "mbc4"، في منتصف الشهر المقبل.

"عروس بيروت"، بطولة التونسي ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، ومن تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وحقق الجزء الأول من المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان ظافر العابدين حاليًا عرض فيلم "العنكبوت"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة أحمد السقا، منى زكي، يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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