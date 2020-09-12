في عيد ميلاد جليلة محمود.. ابنتها فنانة شهيرة تعرف عليها

- ولدت عام 1946، واسمها بالكامل جليلة محمود عبد الرحيم.

- حاصلة على بكالوريوس فنون مسرحية. - أكدت أن انشغالها بتقديم أعمال مسرحية سبب عدم تميزها فى السينما. Advertisements - لديها نجلة واحدة تعمل فى الوسط الفنى وهى "ميسون". - بعد وفاة الزوج الأول لنجلتها قامت بتولى مسئولية حفيدها، خاصة وأنها الوصية عليه قانونيًا. - غابت لسنوات طويلة عن الساحة الفنية إلا أنها عادت من خلال مسلسل "الحرباية" خلال شهر رمضان 2017، وهى ترتدى الحجاب في مشاهد المسلسل.

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