حنان مطاوع في إطلالة جديدة بالفستان الأبيض

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بنشر صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حيث ظهرت بفستان أبيض. وعلقت حنان على الصورة: "آخر إطلالة للاحتفال بحكاية أمل حياتي على قناة Dmc". "أمل حياتي" تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، وصبري عبدالمنعم.

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