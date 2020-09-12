في عيد ميلاد جليلة محمود.. أبرز من جسدت الزوجة اللعوب

وعلى الرغم من صغر حجم الأدوار التي لعبتها إلا أن جليلة محمود تعد احدى الفنانات التي لن تنساها الشاشة لأهمية الأدوار التي قدمتها.
تغيبت جليلة محمود عن الوسط الفني لعدة سنوات، إلا أنها عادت إليه قبل 3 سنوات بظهور خاص في مسلسل "الحرباية" الذي عرض بالموسم الرمضاني.
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