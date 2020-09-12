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في عيد ميلاد جليلة محمود.. أبرز من جسدت الزوجة اللعوب

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قدمت جليلة محمود ما يقرب من 20 عملا فنيا، واشتهرت بدور الزوجة اللعوب في العديد من أعمالها، التي كان أشهرها دور (فتحية) التي جسدته في فيلم (الكيت كات)، وكانت تخون زوجها مع الهرم تاجر المخدرات (نجاح الموجي). 

وعلى الرغم من صغر حجم الأدوار التي لعبتها إلا أن جليلة محمود تعد احدى الفنانات التي لن تنساها الشاشة لأهمية الأدوار التي قدمتها. 

تغيبت جليلة محمود عن الوسط الفني لعدة سنوات، إلا أنها عادت إليه قبل 3 سنوات بظهور خاص في مسلسل "الحرباية" الذي عرض بالموسم الرمضاني. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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