أشرف زكي ينعى عزمي مجاهد: وداعا صديقي الغالي

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، الكابتن عزمي مجاهد، الذي توفي اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكتب أشرف زكي ، عبر حسابه الشخصي إنستجرام : "وداعا صديقى الغالى عزمى مجاهد وتعرض عزمي مجاهد للإصابة بفيروس كورونا المستجد هو وزوجته خلال الأيام الماضية.

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