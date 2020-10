نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديمي لوفاتو تطرح غنوة جديد Ok Not To Be Ok في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعيش المغنية الشابة ديمي لوفاتو فترة انتعاشة فنية بطرحه لمجموعة من الاغاني بطريقة الفيديو كليب ضمن البومها الجديد مؤخرا. أحمد جودة - القاهرة - تعيش المغنية الشابة ديمي لوفاتو فترة انتعاشة فنية بطرحه لمجموعة من الاغاني بطريقة الفيديو كليب ضمن البومها الجديد مؤخرا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، فيديو لأحدث اغنية طرحتها ديمي بطريقة الفيديو كليب، وهي اغنية Ok Not To Be Ok.

ومن مشاهد الفيديو، تدور أحداث الأغنية حول تاريخ ديمي مع مراحل انعدام الثقة بالنفس عبر مسيرتها حتى هذه الللحظة.



