"خليني أشوفك تاني".. رامي صبري يستعد لطرح أغنية جديدة

يعيش الفنان رامي صبري، في حالة من النشاط الفني والنجاح الساحق من خلال أعماله الغنائية الأخيرة التي حققت نسب مشاهدة عالية وردود أفعال ايجابية من قبل جمهوره.
ويستعد رامي، لتسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان"خليني أشوفك تاني" وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع أسامه الهادي، وذلك استعدادًا لطرحها ببداية الشهر المقبل.
وانتشرت مؤخرًا أخبار تفيد تعاقد الفنان رامي صبري، على فيلم سينمائي مع المخرج طارق العريان، وأكدت تلك الأخبار على استعداد رامي، لبدء التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة.
ونفى الفنان رامي صبري، ل"دوت الخليج الفني" تلك الأخبار، مؤكدًا على أنها عارية تمامًا من الصحة.
في سياق أخر احتفل الفنان رامي صبري، مؤخرًا بنسب مشاهدة أغنية "أهد الدنيا"، والتي تجاوزت 40 مليون عبر"يوتيوب" وحققت نجاحًا كبيرًا.
و طرح رامي صبري، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان خطيرة، ولاقت أصداء إيجابية بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.
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