بهذه الكلمات.. ساموزين يوجه رسالة إلى جمهوره ومحبيه

ونشر ساموزين، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وهو ممسكاً ورد في يده، وعلق قائلاً:"الحب هو بداية كل شيء".
يذكر أن آخر أعمال سامو زين، الغنائية كليب أغنية "سامو زين"، وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع " أما على مستوى التمثيل أخر ظهور له كان بشهر رمضان الكريم من خلال حلوله كضيف شرف بإحدى حلقات مسلسل بدل الحدوثة.
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