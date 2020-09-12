سعرها 4.5 مليون جنيه.. تهشم سيارة إعلامي ماركة فيراري أثناء تجربتها

أفادت مواقع إخبارية عربية عن تعرض الإعلامي السعودي عبدالرحمن الرمال، لحادث سير مروع، أثناء تجربته لسيارته الجديدة ماركة فيراري F8 سبايدر 2020، والتي يبلغ سعرها ما يقرب من 280 ألف دولار، أي ما يعادل 4 ملايين ونصف المليون جنيه مصري.

وكشفت صور الحادث المتداولة، عن تلفيات باهظة لحقت بالسيارة، بعد إصدامها في سور لأحد جانبي الطريق، ما أدى إلى تهشم الجزء الأمامي للسيارة.

وأوضحت التقارير الإخبارية المنشورة، أن الإعلامي السعودي عبد الرحمن الرمال، لم يصاب جراء الحادث، وأن تهشم السيارة جاء بعد المحاولة الأولى لتجربتها.