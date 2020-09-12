كشف المنتج الفني أحمد مصطفى، عن بدء تحضيره لأغنية جديدة بعنوان "هعيش كدة" والمقرر البدء في تسجلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أقل تقدير بعد الاستقرار بشكل نهائي علي أداء الأغنية بصوت المطرب الشاب حسام الدين مصطفى.
وقال أحمد مصطفى، إن الأغنية من كلماته وغناء والحان حسام الدين مصطفى، وتتحدث عن موضوع هام يشغل الجميع وسيكون نقله في عالم الغناء من حيث الكلمات والألحان ومن المتوقع أن ينتج للأغنية فيديو أيضًا.
وأضاف منتج "هعيش كدة" بأنه تعاقد مع المطرب حسام الدين مصطفى، على عدد من الأغاني الأخرى إيمانًا بموهبته.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المنتج أحمد مصطفى يبدأ التحضير لأغنية جديدة بعنوان هعيش كده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.