فستان قصير.. ميرهان حسين تبهر متابعها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الشخصية إنستجرام . وظهرت ميرهان حسين في الصورة باطلالة رقيقة ، اعتمدت علي شعرها الأسود الطويل المنسدل علي الأكتاف ، وفستان فوشيا قصير . يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين غير نصيبي وقسمتك كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى".

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع.



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