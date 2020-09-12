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سميرة سعيد تشوق جمهورها بمقطع فيديو كيلب قط وفار

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نشرت سميرة سعيد مقطع فيديو من كليب قط وفار من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وعلقت علي الفيديو: "عايشة معاه في شك وحيرة.. والمشاكل الكتيرة". 

وقد تواجدت مؤخرا الديفا على تطبيق "التيك توك" من خلال إنشاء حساب شخصي لها وقامت بنشر العديد من الفيديوهات التي تفاعل معها العديد من جمهورها ومحبيها.

وجدير بالذكر أن هاي ويف قد قاموا مؤخرا بتنظيم أول حفل لهم أونلاين مع النجم محمود العسيلي ويعد حفل الديفا سميرة سعيد هو الثاني لهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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