نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوس أوس يحتفل بحضور مصطفي الفقي وعبدالله أبو الفتوح عرض مسرحية "صباحية مباركة" في المقال التالي
وظهر أوس أوس، بالصورة برفقة أشرف عبدالباقي ، علي ربيع ، سليمان عيد، حسام داغر، وعلق قائلاً: "الأستاذ الكبير مصطفي الفقي وأخويا الكبير المنتج العسل الأستاذ عبدالله أبو الفتوح شرفتونا ونورتونا ويارب تكونوا اتبسطم والعرض عجبكم".
مستنينكم كل أسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت علي مسرح جراند نايل تاور.
صباحية مباركة"، بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصر الدين، وألاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.
والمسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.
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